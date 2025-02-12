Эксперт поделился подробностями покупки автомобиля на маркетплейсе

Одной из причин, по которым автомобилисты отказываются от покупки машины на маркетплейсе, является необходимость оплатить всю сумму сразу с помощью банковской карты. Возможности воспользоваться кредитом или рассрочкой нет, хотя расчет кредитной картой возможен. Предложения со скидками при оплате картой банка самого маркетплейса отсутствуют.

После списания средств покупатель получает уведомление на электронную почту, а затем с ним связывается менеджер дилерского центра. В ходе разговора обсуждается список дополнительного оборудования, от которого клиент может без проблем отказаться. Выяснилось, что его стоимость у дилера в три-четыре раза выше, чем на маркетплейсе. Например, коврики для салона стоили 5 тысяч рублей, хотя на платформе их можно было купить в три раза дешевле, поделился Иванов.

Далее менеджер переводит покупателя к страховщику для оформления полисов КАСКО и ОСАГО. С последним у Сергея возникли небольшие задержки, так как VIN-номер автомобиля и ЭПТС долго не сообщали.

«Машину привезли прямо к дому через три дня — на день раньше оговоренного срока. Обещали предупредить за несколько часов. Но в реальности доставщик позвонил буквально за десять минут до прибытия», — отметил эксперт.

Машина была доставлена в хорошем состоянии, была чистой, так как использовался эвакуатор с крытым кузовом. Техник-водитель связался с покупателем через приложение маркетплейса.

После осмотра машины Иванов подписал акт приема-передачи и договор купли-продажи. Ему передали два комплекта ключей, с электронным ПТС и полисом ОСАГО он направился в ГАИ для регистрации автомобиля.

По мнению специалиста, на маркетплейсе предлагались привлекательные цены. Он смог купить автомобиль по скидке 300 тысяч рублей. Новый китайский кроссовер обошелся ему в 1 770 000 рублей, из которых 2% ушло в виде комиссии маркетплейсу.

Иванов также отметил, что дилер не навязывает дополнительное оборудование, предлагая его только формально, что нельзя сказать о многих автосалонах. Плюсом стало и то, что доставка автомобиля была бесплатной и безопасной.

Однако есть и негативные стороны. Первый недостаток заключается в том, что сначала необходимо заплатить, и только затем можно увидеть машину. Вторым минусом стало отсутствие фотографий салона в минимальной комплектации ни у дилера, ни на сайте производителя. В итоге Сергей купил автомобиль, не зная, какой у него интерьер. Кроме того, критическим недостатком является отсутствие возможности приобрести машину в кредит. Обмен своей старой машины в трейд-ин для компенсации средств тоже невозможен. Вся сумма должна быть на одной карте — кредитной или дебетовой. Еще одним минусом стало разнообразие скидок на одну и ту же модель автомобиля в зависимости от цвета кузова.

Самыми выгодными, по словам покупателя, оказались кроссоверы белого и черного цветов. За красный, голубой и серебристый предлагалась доплата в 90 тысяч рублей.

Эксперт рекомендовал будущим покупателям внимательно следить за предложениями, так как цены на одни и те же автомобили часто меняются. Лучше собрать необходимую сумму заранее, так как выгодные акции могут завершиться раньше времени из-за солд-аута.