Эксперт ответил, почему россияне вынуждены покупать китайские машины с пробегом

Цены на автомобили с пробегом зафиксируются в первом полугодии 2025 года

В 2024 году российский рынок автомобилей с пробегом показал рост на 6%, достигнув исторического рекорда в 6,04 миллиона реализованных автомобилей. Вожди среди марок — Lada с 24,84% от общего объема продаж, что соответствует 1,5 миллиона машин и увеличению на 19,2%, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные «Автостата».

На втором месте оказалась Toyota с 619,55 тысячами проданных единиц, однако ее продажи снизились на 7,6%. Kia заняла третью позицию, увеличив продажи на 9,6%, до 349,52 тысячи автомобилей. Замыкают пятерку Hyundai и Nissan.

Покупка подержанных автомобилей становится популярной по нескольким причинам. Главная из них — дефицит новых моделей. По словам автоэксперта Виталия Завадского, люди не готовы приобретать китайские автомобили по ценам европейских, поскольку сомневаются в их надежности. Кроме того, растущая инфляция обесценивает реальные доходы граждан, вынуждая их выбирать более доступные машины.

«А еще сейчас дорогой автокредит. Из-за роста ключевой ставки занимать на машину — разорение. Поэтому берут то, что можно взять, не влезая в долги», — добавил эксперт.

По информации «Автостата», в декабре 2024 года средняя стоимость подержанного автомобиля выросла на 0,7%, достигнув 1,48 миллиона рублей. Ожидания экспертов относительно стабильности цен прогнозируются в первом полугодии 2025 года.

При покупке подержанного автомобиля стоит помнить о нескольких ключевых советах. Выбирая авто возрастом 1-3 года, нужно стараться, чтобы у машины был один владелец, и избегать автомобилей, использовавшихся для такси. Рекомендуется также обращаться к специалистам для проверки состояния машины, чтобы избежать скрытых дефектов.