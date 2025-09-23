Эксперт оценил идею давать сертификаты на покупку авто за утилизацию старых машин

Эксперт: вряд ли будут большие преференции по сертификатам на утиль старых авто

Идея давать сертификаты на покупку отечественных авто за утилизацию 15-летних машин вряд ли будет пользоваться в России большим спросом, сообщил РИАМО автоэксперт Максим Егоров.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов подготовил предложение о запуске госпрограммы «Новый автомобиль — каждой семье». По ней владельцы машин старше 15 лет смогут сдать их на утилизацию и получить сертификат на приобретение нового автомобиля, но только отечественного.

«Подобные программы уже были. Это поддержание и стимуляция внутреннего автомобильного рынка. Как правило, 15-летний автомобиль — автомобилю рознь. Цена утилизационного сбора при сдаче и покупке нового автомобиля всегда была очень маленькой. <…> Я не думаю, что будут даваться какие-либо сильные преференции, чтобы люди расставались со своими старыми авто», — сказал Егоров.

Он также добавил, что при должном уходе многие 15-летние автомобили могут прослужить своим владельцам долгие годы.

