Эксперт отметила деликатность решений при «связке» старых и новых станций

В метро Москвы открыли две новые подземные пересадки — между одноименными станциями «Электрозаводская» БКЛ и Арбатско-Покровской линий, а также между станциями «Авиамоторная» БКЛ и Калининской линии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале . Руководитель и партнер архитектурного бюро Юлия Тряскина подчеркнула значимость открытия новых вестибюлей на существующих станциях.

Благодаря переходу на «Авиамоторной» почти вчетверо сократился путь до станции БКЛ и в обратном направлении.

Также заработал второй вестибюль на станции БКЛ. Теперь пассажиры смогут попадать на станцию со стороны Красноказарменной и Авиамоторной улиц, отделенных от метро путями Казанского направления МЖД.

На пересадочном узле «Авиамоторной» на стене верхнего эскалаторного зала установлено историческое панно «Икар».

Новый переход на «Электрозаводской» поможет сэкономить горожанам на дороге в среднем 10 минут ежедневно. В вестибюлях станций станет свободнее и комфортнее.

На стены коридора «Электрозаводской» синей ветки установили горельефы «Работницы Электрозавода» и «Путейцы». Их демонтировали еще в середине ХХ века, и они считались утраченными.

«Открытие новых вестибюлей существующих станций, безусловно, решает функциональные задачи, но не только. Метрополитен является архитектурным объектом, неотъемлемой частью архитектуры Москвы, истории столицы», — сказала руководитель и партнер архитектурного бюро Юлия Тряскина.

Она отметила, что интерьеры метро имеют долгий срок жизни, в разрезе времени рассчитаны на восприятие многими поколениями. Некоторым станциям почти 100 лет, но их архитектура по-прежнему привлекает внимание и актуальна.

«При проектировании новых интерьеров существующих станций важно сохранение исторической ценности и культурного наследия места. Подходы их создания должны быть фундаментальными, комплексными, технологичными, пространства метро — наполнены монументальным искусством. Сохраняются исторические артефакты, а современные материалы и решения деликатно связывают новое и старое», — добавила эксперт.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что щит «Виктория» построил правый перегонный тоннель между станциями «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева»

«„Виктория“ стартовала в мае 2024 года и прошла более километра под землей в сложных гидрогеологических условиях: глина в начале тоннеля сменилась обводненными песками к концу пути. На станции „Бульвар Генерала Карбышева“ завершили разработку станционного котлована и устройство распорной системы, сейчас ведется устройство монолитных конструкций и плиты основания. На будущей Рублево-Архангельской линии метро также продолжается проходка тоннеля в сторону станции „Серебряный Бор“», — сказал Ефимов.