Эксперт: новый участок МСД обеспечит комфортный доступ до районов Новой Москвы

В столице продолжается строительство нового участка МСД от кольцевой автодороги до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

«Трасса Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе является важным дублером МКАД, связывающим сразу несколько районов Новой Москвы, обладающих разными взаимодополняющими функциями. И если в части рельсового транспорта эти районы укрепляются и линиями метро, и МЦД, то улично-дорожный каркас находится как раз в фазе активного развития. Связь „С-Б-В“ с МСД важна не только для жителей этих районов Новой Москвы, так как это обеспечит их быстрый комфортный доступ практически до любого района САО, СВАО, ВАО и московского юга в черте МКАД. Важен и „обратный“ маршрут, который обеспечит районы „старой“ Москвы бесперебойной связью с уже сформированными деловым, медицинским кластерами и авиаузлом Внуково севера Новой Москвы», — отметила архитектор, член экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды, эксперт комиссии по жилищной политике общественного совета при Минстрое РФ, преподаватель магистратуры ИГСУ РАНХиГС по направлению «Стратегическое управление городом и урбанистика» Евгения Муринец.

Участок объединяет 12,2 км дорог, 4 пешеходных перехода, мост, 2 тоннеля и 4 эстакады. Сейчас объект готов более чем на 60%.

На данный момент рабочие ведут отделку и прокладку инженерных коммуникаций в тоннеле под 32 км МКАД. Строительство ведется закрытым способом без помех движению.

Эстакада через Варшавское шоссе и Курское направление МЖД готова на 70%. Полностью смонтировали пролет на эстакаде-съезде с внешней стороны МКАД на МСД по направлению к Московской области.

Благодаря новому участку завершится формирование МСД за пределами МКАД на юге Москвы. Работы планируется завершить к концу текущего года.