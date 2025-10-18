Эксперт: нелегальные схемы растаможки могут привести к тюрьме

Россиянам, планирующим частный ввоз автомобилей из Европы, следует опасаться не только финансовых потерь, но и уголовного преследования. Как сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на директора Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Марию Яковлеву, ужесточение законодательства к концу года сделало нелегальные схемы растаможки особенно опасными.

«Покупателей подстерегают юридические ловушки, которые могут привести к финансовым потерям и административной, а в некоторых случаях и уголовной ответственности», — подчеркнула эксперт.

Наибольшие риски связаны с таможенным оформлением, где легальных способов снизить платежи не существует, а популярные методы обхода закона — такие как перебивка VIN-номера или подделка ПТС — квалифицируются по статье 326 УК РФ и предусматривают до двух лет лишения свободы.

Дополнительной опасностью Яковлева назвала покупку автомобилей с криминальной историей: машины, находящиеся в угоне или с непогашенным кредитным обременением, подлежат изъятию на территории России даже после завершения всех таможенных процедур, что приведет к полной потере вложенных средств. Юрист рекомендует тщательно проверять юридическую чистоту автомобиля и избегать любых предложений с «оптимизацией» таможенных платежей.