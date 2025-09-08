Эксперт напомнил о необходимости спешиваться с электросамоката на переходах

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин напомнил, что пользователи электросамокатов должны спешиваться при пересечении пешеходных переходов, чтобы избежать аварий, сообщает RT .

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин рассказал, что основное правило безопасности для владельцев электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности — обязательно спешиваться на пешеходных переходах. По его словам, это требование часто игнорируется.

Эксперт отметил, что многие пользователи электросамокатов выезжают на нерегулируемые переходы, не снижая скорости, рассчитывая на то, что автомобилисты успеют затормозить. Однако, как подчеркнул Ладушкин, опасность заключается не в штрафе, который составляет всего 800 рублей, а в риске столкновения с автомобилем, который может не успеть остановиться.

«Автомобиль чаще всего сбивает самокат под прямым углом, и водитель СИМ попадает прямо под колеса», — пояснил Ладушкин.

Он добавил, что экономия нескольких секунд и нежелание спешиваться могут привести к серьезным травмам или гибели пользователя электросамоката.