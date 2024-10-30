Эксперт Баканов назвал частое включение ABS поводом пересмотреть стиль вождения

Если при торможении включается ABS, а при повороте срабатывает система стабилизации, это признак того, что водитель превысил безопасную скорость или резко тормозит. Тогда нужно пересмотреть стиль вождения, сообщил РИАМО автоэксперт Петр Баканов.

«Для безопасного прохождения поворотов нужно делать это на ровном газу или с легким ускорением», — сказал Баканов.

По его словам, если приходится сбрасывать газ или тормозить в повороте, значит, водитель едет на небезопасной скорости, поскольку любое торможение непосредственно в повороте загружает переднюю ось и разгружает задние колеса, повышая риск заноса.

«Машина управляется не только рулем, но и педалями газа и тормоза. Нажимая на газ, вы нагружаете заднюю ось и разгружаете переднюю; при торможении происходит обратное. На поворотах передние колеса должны быть загружены для лучшего сцепления, поэтому важно тормозить до входа в поворот», — отметил автоэксперт.

Баканов напомнил, что в гоночной практике ключевое значение имеет не скорость входа в поворот, а то, насколько рано начинается ускорение на выходе из него. Псевдогонщики, которые залетают в повороты, в итоге только теряют скорость и рискуют безопасностью.