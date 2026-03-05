Ефимов: в 2026 году на юге Москвы построят и реконструируют более 6 км дорог

На юге Москвы реализуют крупный проект по развитию транспортной инфраструктуры, в рамках которого будет построено и реконструировано более 6 км дорог, а также возведен путепровод через Кантемировскую улицу. В данный момент строители ведут работы по созданию искусственного сооружения и занимаются перекладкой инженерных коммуникаций, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По проекту на юге столицы реконструируют и построят более 6 км дорог, в том числе путепровод по основному ходу Каширского проезда через Южную рокаду длиной около 70 м. Также здесь планируется благоустроить и озеленить семь гектаров прилегающей территории. Готовность всего проекта превышает 60%», – рассказал Ефимов.

Он добавил, что окончить строительство планируется до конца текущего года.

Участок имеет четкие границы: с севера он ограничен Котляковским проездом, с востока примыкает к улице Москворечье, с юга — к Котляковской улице, с запада проходит вдоль железной дороги Павелецкого направления, а в южной части — у реки Чертановки. Ожидается, что реализация этих планов существенно разгрузит трафик и повысит комфорт передвижения для водителей и пользователей общественного транспорта.

По словам руководителя департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василия Десяткова, в рамках первого этапа проекта предполагается строительство и реконструкция Каширского проезда протяженностью 1,6 км с 2–3 полосами движения в каждом направлении. Также на данном этапе планируется строительство путепровода по основному ходу Каширского проезда, съезда с основного хода Каширского проезда на Кантемировскую улицу, реконструкция почти 170-метрового двухполосного участка Котляковской улицы и 1-го Котляковского переулка длиной более одного километра.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что на путепроводе над Южной рокадой завершены основные монолитные работы, монтаж опор и пролетного строения.

Развитие улично-дорожной сети в Москве соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».