Ефимов: станцию метро «Гольяново» оформят в тематике космоса

Космическая тематика ляжет в основу архитектурного облика строящейся станции «Гольяново» на Арбатско-Покровской линии метрополитена, при этом в качестве ключевого отделочного материала применят высококачественный российский металл. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил архитектурно-художественную концепцию станции метро „Гольяново“. Ее оформление будет посвящено космической тематике, в облике станции пассажиры смогут увидеть ассоциативные образы с зондами и солнечными батареями. Для усиления эффекта на путевых стенах предусмотрели активное применение металла российского производства, а именно алюминиевых сотовых панелей голубого оттенка с градиентом. Колонны на платформенной части будут иметь отделку из молотковой нержавеющей стали, а также встроенные линейные светодиодные светильники. Ярким акцентом станет подвесной потолок в виде светящейся пространственной структуры», — рассказал Ефимов.

Он уточнил, что на полу станции будет уложен светлый и темный термообработанный гранит, образующий геометрический рисунок.

«Гольяново» — это классическая станция мелкого заложения, характерная для московского метро, которую возводят открытым способом. В ее состав войдут островная платформа и два подземных вестибюля. В соответствии с современными нормативами в каждом вестибюле установят лифты для удобства маломобильных пассажиров.

По словам главного архитектора Москвы, первого заместителя председателя Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Сергея Кузнецова, центральной темой оформления станции выбран геометрический узор, который размещен на полу и повторяется в конструкции подвесного потолка и светильников, а также в дизайне наземной входной группы.

«Прозрачный павильон будет аккуратно интегрирован в окружающую застройку, авторы проекта в данном случае успешно применили прием растворения простой формы за счет композиции из геометрических элементов», — сказал Кузнецов.

Строительную площадку станции «Гольяново» расположили в центре одноименного района, на Уссурийской улице, рядом с местом примыкания Сахалинской улицы. В настоящее время на объекте продолжаются работы по переносу инженерных коммуникаций с территории застройки. Специалисты сооружают ограждающие конструкции и проводят мероприятия по укреплению котлована.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман пояснил, что для создания новой конечной станции Арбатско-Покровскую линию продлят на 2,6 км, включая строительство оборотных тупиков. 1 ноября началась щитовая проходка левого перегонного тоннеля, которую ведет шестиметровый тоннелепроходческий комплекс «Галина».

«Щитовую проходку начали со стартового котлована у станции „Щелковская“. Работы завершат в демонтажно-щитовом котловане станции „Гольяново“. Протяженность левого перегонного тоннеля — 1664 м, правого, проходка которого начнется позже, — 1691 м», — отметил Гаман.

Арбатско-Покровская линия — одна из самых длинных радиальных линий Московского метро. Помимо «Гольянова», в Москве сейчас ведется строительство станции «Достоевская» на Кольцевой линии, второго этапа Троицкой линии, а также Бирюлевского и Рублево-Архангельского радиусов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин дал старт строительству участка метро от «Щелковской» до «Гольянова».

«Мосинжпроект» — один из крупнейших инжиниринговых холдингов России, входящий в перечень системообразующих организаций строительной отрасли и ЖКХ. При участии холдинга с 2011 года было построено и реконструировано 84 станции метро, свыше 180 километров линий, введено в эксплуатацию восемь новых электродепо и вагоноремонтный завод, а также реконструировано пять депо.