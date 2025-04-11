Ефимов: сроки строительства объектов метрополитена могут сократиться на треть

За последние 15 лет в мегаполисе было построено свыше 120 станций метрополитена. С учетом МЦК и МЦД сеть наземного и подземного метро за этот период выросла вдвое.

«В целом же, если говорить про оптимизацию и сокращение скорости, то мы совместно с транспортным комплексом Москвы за последний год провели огромную работу по оптимизации как самих решений, которые, соответственно, используются и на станциях, и в метродепо, так и, безусловно, тех технологий, которые мы будем применять при реализации этих проектов. Мы рассчитываем, что это позволит нам в среднем где-то на треть сократить сроки строительства как станционных комплексов, так и депо, которые необходимы для функционирования метрополитена», — уточнил вице-мэр.

До 2030 года в городе намерены поддерживать данные темпы возведения метро. В частности, в следующем году планируется запуск первых станций Рублево-Архангельской линии, а к 2027 году ожидается завершение строительства. Также в планах строительство Бирюлевской ветки и ее продление до Троицка.