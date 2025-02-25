Ефимов: путепровод через пути МЦД-2 построят в Сходненском тупике в Москве

На северо-западе Москвы построят новый автомобильный путепровод. Объект заменит переезд через МЦД-2 в Сходненском тупике, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В связи с возросшей интенсивностью железнодорожного сообщения на МЦД-2 возникла потребность в строительстве путепровода. Диаметр, по сути, разделил район на две части, что создает сложности для транзитного движения автомобилей. Длина нового путепровода с подходами составит 385 м. Там оборудуют по две полосы движения в каждом направлении и тротуары по обе стороны сооружения», — отметил Владимир Ефимов.

Он уточнил, что, в соответствии с контрактом, окончить проект запланировано до конца 2027 года.

Сооружение будет возведено на участке между станциями Тушинская и Трикотажная.

По словам руководителя департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры столицы Василия Десяткова, этот путепровод станет частью масштабного проекта по реконструкции и развитию транспортной инфраструктуры в районе Покровское-Стрешнево. В рамках контракта также предусмотрено строительство продолжения Сходненской улицы, съезда-заезда в Волоколамский проезд и его реконструкция.

Государственный контракт на проектирование и строительство объекта заключило подведомственное департаменту ГКУ «УДМС» с АО «ДиМ» — дивизионом «Дороги и мосты», который входит в АО «Группа компаний „Нацпроектстрой“».

«Новый объект дорожной инфраструктуры заменит действующий одноуровневый переезд в Сходненском тупике и значительно улучшит транспортную ситуацию в столичном районе Покровское-Стрешнево к северу от Волоколамского шоссе», — сказал гендиректор АО «ДиМ» Михаил Григорьев.

Он добавил, что реализацией данного проекта занимается филиал дивизиона «Мостоотряд-114».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин отмечал, что в городе с 2011 года построили и реконструировали более 100 путепроводов.