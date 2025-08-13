Ефимов: начата черновая отделка станции метро «Звенигородская»

Ведется активное строительство станции «Звенигородская» Рублево-Архангельской линии метрополитена. В настоящее время рабочие приступили к сооружению перегородок, которые разделят служебные помещения и пассажирские зоны будущей станции, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В составе станционного комплекса строящейся станции „Звенигородская“ запроектировано семь уровней, включая один наземный. Общая площадь сооружения превысит 22 тыс. кв. м. В настоящий момент строители возводят кирпичные перегородки для зонирования служебных помещений и пассажирских зон будущего станционного комплекса. Сейчас выполнена примерно пятая часть от запланированного объема. Проект предусматривает создание свыше 360 помещений», — рассказал Ефимов.

Он уточнил, что большая часть из них предназначается для размещения инженерных систем, включая тягово-понизительную подстанцию

Черновые архитектурно-отделочные работы затронут порядка 72 тыс. кв. м железобетонных и кирпичных поверхностей строящейся станции.

«В рамках черновых архитектурно-отделочных работ строители оштукатуривают стены и ведут устройство полов», — отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

Он добавил, что одновременно началась установка подсистемы для архитектурных панелей на путевых стенах.

Станцию «Звенигородская» строят в составе первого участка Рублево-Архангельской линии в районе Хорошево-Мневники, недалеко от пересечения улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда. Два подземных вестибюля обеспечат удобный доступ к жилым кварталам, социальным объектам и остановкам наземного транспорта.

Рублево-Архангельская линия протянется от делового центра «Москва-Сити» до района Рублево-Архангельское, выйдет за пределы МКАД и продолжит путь в Красногорск. На линии будут доступны пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил ускорить строительство Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий.

Сергей Собянин сообщал, что в ближайшие 5 лет в Москве планируют ввести в эксплуатацию 3 электродепо, 31 станцию метро и 71,4 км линий.

«Мосинжпроект» выступает генеральным проектировщиком и подрядчиком строительства новых станций и линий метро. С 2011 года при участии холдинга построено и реконструировано 14 электродепо, 170 км путей и 80 станций.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, в столице продолжается масштабное развитие метрополитена.

«По поручению мэра Сергея Собянина город вернулся к массовому строительству объектов метро. Уже в сентябре для пассажиров откроется новый участок Троицкой линии. Сейчас в активной стадии возведения находятся 16 станций, работы ведутся на двух новых линиях — Рублево-Архангельской и Бирюлевской, где одновременно задействованы пять тоннелепроходческих комплексов. До 2030 года планируется построить более 30 станций, а также продлить существующие радиальные направления, чтобы обеспечить шаговую доступность метро для каждого москвича», — заявил он.