Ефимов: для обслуживания пищевого кластера в ТиНАО построят свыше 10 км дорог

Москомархитектура одобрила проект планировки участка улично-дорожной сети, предназначенной для транспортного обеспечения пищевого кластера в Краснопахорском районе. Об этом сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.

«Проектом предполагается создать 11,5 км дорог для транспортного обслуживания кластера по производству пищевой продукции, который формируется в Краснопахорском районе. Планируется, что в районе пересечения Варшавского шоссе и дороги в поселок Щапово построят около 9 км и реконструируют свыше 2 км улично-дорожной сети», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что работы пройдут в рамках Адресной инвестиционной программы.

Развитие кластера позволит предприятиям оптимизировать технологическое взаимодействие и сократить логистические издержки.

В соответствии со стратегией развития промышленности до 2030 года, утвержденной мэром города Сергеем Собяниным, в столице будет создано не менее 13 межотраслевых кластеров. Они объединят ведущих производителей высокотехнологичной, строительной и пищевой продукции.

Большая часть производств будет локализована на территории ТиНАО. Город создает все условия для эффективной работы будущих промышленных предприятий, в том числе обеспечивает современную дорожно-транспортную инфраструктуру.

Пищевой кластер в Краснопахорском районе формируется в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), которые способствуют развитию городской инфраструктуры и созданию новых рабочих мест.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, для строительства предприятий в составе крупного пищевого кластера город выделил более 96 га земли по льготной ставке — один рубль в год.

«На этих участках возведут распределительный центр мясокомбината, предприятия по выпуску хлебобулочных, молочных, кондитерских изделий, готовых блюд и другие. Общая площадь объектов составит почти 600 тыс. кв. м», — рассказал Гаман.

Кластер разместится неподалеку от деревни Троицкое.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская уточнила, что реализация проекта планировки территории обеспечит транспортную доступность строящегося пищевого кластера.

«Реализация проекта планировки территории обеспечит транспортную доступность строящегося пищевого кластера. Для удобства пешеходов предусмотрены дополнительные тротуары и переходы, что создаст безопасную и удобную пешеходную инфраструктуру внутри зоны», — добавила она.

Для удобства пешеходов обустроят дополнительные тротуары и переходы, что позволит сформировать устойчивую и безопасную пешеходную связь внутри объекта, отметила Княжевская.

Земельные участки по ставке один рубль в год для строительства и расширения производств выделяются инвесторам по решению мэра Москвы Сергея Собянина с марта 2022 года.

Ранее градоначальник рассказывал, что за прошлый год в столице было построено 100 км дорог.