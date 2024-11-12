Ефимов: архитектурное панно установили на платформе будущей станции метро «ЗИЛ»

Окончен монтаж панелей на путевых стенах и установлено архитектурное панно на платформе будущей станции Троицкой линии метро «ЗИЛ». Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Композиция длиной 45 м и высотой 6,4 м выполнена из многослойных алюминиевых панелей с верхним слоем из триплекса. Художественная концепция проекта иллюстрирует историю одного из символов советского машиностроения — завода имени Лихачева — от истоков до наших дней», — рассказал Ефимов.

Заммэра подчеркнул, что на данный момент станция «ЗИЛ» готова на 76%.

Пассажиры увидят наиболее знаковые образы продукции завода — грузовые автомобили с датами их производства и изображения сотрудников предприятия разных эпох.

Автором работы стал народный художник России Александр Рукавишников. Панно он выполнил в смешанной технике, оформив гамму в трех цветах — графитном, белом и красном. Красным цветом отмечены самые значимые события для «ЗИЛа». Связующим цветом стал белый, который придет легкость пространству и гармонизирует его. Особым акцентом стал логотип марки «ЗИЛ». Изображения наносили техникой печати на стекле.

«Полностью готовы основные конструкции платформы будущей станции „ЗИЛ“, строители выполняют работы по архитектурной отделке пассажирской зоны и технических помещений», — сказал руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков.

Он уточнил, что рабочие уже прошли тоннели в сторону «Крымской» и на данный момент монтируют инженерные системы, а также устраивают жесткое основание и верхнее строение пути.

У строящейся станции Троицкой линии метро «ЗИЛ» будет два вестибюля. Один соединит станцию с Бирюлевской линией метрополитена, а второй позволит выйти к остановкам городского транспорта, жилым кварталам, парку «Тюфелева роща», проспекту Лихачева и улице Лисицкого.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал про строительство станции Троицкой линии метро «ЗИЛ».