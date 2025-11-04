Движение временно перекрыли на внутреннем участке МКАД
Движение временно перекрыли на внутренней стороне МКАД рядом с Ленинским проспектом. Об этом сообщает пресс-служба московского Дептранса.
Водителей призвали быть внимательными. Причины временного перекрытия не называются.
Утром 3 ноября в Москве на первом километре МКАД рядом со съездом №1А случилась авария, вызвавшая пробку. Одна из машин перевернулась.
Движение на указанном участке временно было затруднено. Однако его потом восстановили.
