Движение временно перекрыли на внутреннем участке МКАД

сегодня в 15:53

Движение временно перекрыли на внутренней стороне МКАД рядом с Ленинским проспектом. Об этом сообщает пресс-служба московского Дептранса.

Водителей призвали быть внимательными. Причины временного перекрытия не называются.

Утром 3 ноября в Москве на первом километре МКАД рядом со съездом №1А случилась авария, вызвавшая пробку. Одна из машин перевернулась.

Движение на указанном участке временно было затруднено. Однако его потом восстановили.

