Движение у Кремля перекроют 28–29 июня из-за бала выпускников

Из-за проведения Всероссийского выпускного бала 28 и 29 июня перекроют движение по улицам у Кремля. Ограничения будут действовать в разное время, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

С 08:00 28 июня до 07:00 29 июня нельзя будет проехать по улице Ильинке от Старой площади до Красной площади. Проезд в это время закроют от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома №5 по Красной площади. Еще запретят парковаться 28 июня с 00:01 до завершения мероприятий на участке улицы Ильинки от Новой площади до Красной площади.

28 июня с 15:00 до 19:30 для автомобилей закроют движение по первой крайней правой полосе на участке Моховой улицы от дома №1 до дома №11, строения 1.

Всероссийский выпускной бал в Кремле 28 июня продлится 14 часов. Он пройдет на 5 площадках — в Александровском саду, Государственном Кремлевском Дворце, на Сапожковской площади, в Гостином дворе и на Красной площади.