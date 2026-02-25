сегодня в 18:16

Движение транспорта временно закрыли на ряде улиц в центре Москвы

Несколько участков в центре Москвы временно перекрыты для движения транспорта, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Так, проехать нельзя на Боровицкую площадь и на Большой Каменный мост.

Также движение закрыто на Москворецкой набережной в направлении Большого Каменного моста, на Кремлевской набережной в направлении Большого Каменного моста, на съезде с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь.

Кроме того, движение не осуществляется на съезде с внешней стороны Садового кольца на улицу Новый Арбат.

Тем временем пробки в Москве, по данным сервиса «Яндекс Карты», составляют 4 балла.

