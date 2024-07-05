Движение транспорта временно закроют в центре столицы из-за велофестиваля 6 июля

6 июля будет временно перекрыто движение для автотранспорта на некоторых набережных и улицах в центре столицы из-за проведения Московского ночного велофестиваля, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

С 20:00 6 июля на Суворовской площади движение для машин будут открывать по мере прохождения колонны велосипедистов. Аналогично будет с 21:00 до 23:00 на участке улицы Селезневской, с 21:30 до 23:59 на участке улицы Лужники, а еще с 21:30 на улицах Самотечной, Садовой-Самотечной и Тверской, на Цветном, Петровском, Страстном бульварах и т. д.

На указанных участках улиц запретят парковку машин с 00:01 6 июля до окончания велофестиваля.

6 июля с 08:00 до 18:30 и 7 июля с 00:01 до 07:00 закроют одну полосу на Суворовской площади, Фрунзенской и Лужнецкой набережных.

Столичных водителей попросили быть внимательными, а маршруты движения сроить заранее с учетом временных ограничений на дорогах.

На Суворовской площади будет работать фестивальный городок. Оттуда также стартует колонна велосипедистов. Еще одна площадка будет находиться на Лужнецкой набережной, там будут встречать финишировавших участников мероприятия.