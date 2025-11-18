сегодня в 14:52

Движение транспорта временно перекрыли на ряде участков в Москве

Проезд для автомобилей временно перекрыт на проспекте Вернадского и еще на двух участках в Москве, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Также движение временно закрыто на съезде с внешней стороны МКАД на Киевское шоссе в сторону области и на улице 1905 года.

Автолюбителей попросили строить маршрут заранее и пользоваться путями объезда. Так, например, объехать перекрытый участок на проспекте Вернадского можно по Мичуринскому проспекту.

Ранее во вторник проезд для автомобилей закрывали на нескольких улицах Москвы. Так, например, движение было закрыто на Краснопресненской набережной.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.