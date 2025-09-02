сегодня в 08:46

Движение транспорта восстановили на юго-западе МКАД после ДТП

На внутренней стороне 46 км МКАД восстановили движение транспорта после дорожной аварии, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Утром во вторник там произошло ДТП с участием двух машин, одна из которых опрокинулась. На месте инцидента работали специалисты оперативных служб мегаполиса.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в этом районе еще наблюдаются затруднения движения протяженностью около 3 км.

Ранее на Марксистской улице в столице мотоциклист врезался в такси и погиб. В аварии также пострадал водитель такси, его госпитализировали.