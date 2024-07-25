Движение транспорта в районе «Лужников» закроют из-за концерта Агутина

сегодня в 13:06

Схема движения транспорта в районе спорткомплекса «Лужники» на время изменится 27 июля из-за проведения концерта Леонида Агутина, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, перекроют съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора с 8:00 и до окончания концерта.

Участки улиц Савельева, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Доватора, 10-летия Октября, Трубецкой будут закрыты с 20:00. Нельзя будет проехать и по участку Проектируемого проезда № 2309 от Усачевой улицы до улицы Доватора.

Также на этих участках нельзя будет парковаться с 00:01 27 июля и до окончания мероприятия.

Автолюбителям посоветовали заранее выбирать маршруты с учетом временных ограничений.

В субботу в 19:00 на стадионе «Лужники» пройдет концерт Леонида Агутина. На мероприятии прозвучат лучшие хиты музыканта.