Движение транспорта у «Лужников» закроют 20 июля из-за концерта «Руки Вверх!»

В районе столичного спорткомплекса «Лужники» временно закроют движение 20 июля и запретят парковку, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

20 июля на стадионе «Лужники» пройдет концерт. Из-за этого ближайшие к спорткомплексу участки улиц будут закрыты для движения транспорта.

Автолюбителям порекомендовали выбирать маршрут с учетом временных ограничений на проезд.

Перекроют съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора с 8:00 и до окончания концерта. Закроют участки улиц Ефремова, 3-й Фрунзенской, Савельева, Доватора, Трубецкой, 10-летия Октября с 20:00 и до конца мероприятия. На это же время движение будет запрещено в Проектируемом проезде №2309 от Усачевой улицы до улицы Доватора.

Кроме того, с 00:01 и до окончания концерта будет запрещена парковка на указанных участках.

Подробности можно узнать на сайте.

20 июля в 20:00 в «Лужниках» состоится масштабный концерт группы «Руки Вверх!» Стадион вмещает в себя более 80 тыс. человек. По данным концертного агентства MSM Group, практически все билеты на мероприятие уже раскуплены.

Ранее в Москве на выходные перекрывали для проезда несколько улиц в связи с проведением фестиваля «Лето в Москве. Ешь. Гуляй. Дыши». На это время некоторые участки в столице стали полностью пешеходными.