сегодня в 12:17

Движение трамваев на улице Костякова в Москве восстановили после схода с рельсов

Движение трамваев на улице Костякова в Москве восстановили после схода с путей двух трамвайных тележек. Перед запуском движения была проверена инфраструктура и безопасность движения с пассажирами. Трамваи курсируют штатно, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Во вторник на улице Костякова в районе остановки «Улица Костякова» произошло ДТП. Трамвай, следовавший по маршруту № 27, сошел с путей из-за попадания на рельсы инородного предмета.

Городские службы и службы метрополитена оперативно прибыли на место и устранили последствия аварии. Специальная комиссия с участием специалистов Московского метрополитена и производителя трамваев будет разбираться в причинах и обстоятельствах происшествия.

Из-за ДТП маршрут трамваев № 27 и 29 был временно изменен. Сейчас движение восстановлено.

В результате происшествия есть пострадавшие. Одна из пассажирок выпала из вагона в момент экстренного торможения трамвая. У нее открытая черепно-мозговая травма и перелом обеих рук. Пострадавшую госпитализировали.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.