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Движение поездов в Ростовской области возобновлено после сбоя из-за дрона

В Ростовской области восстановили движение поездов через ж/д станцию Сальск, которое было нарушено из-за падения обломков дрона, сообщает пресс-служба РЖД.

Ранее обломки сбитого БПЛА повредили инфраструктуру станции, это привело к остановке движения составов на железной дороге.

Движение восстановлено по временной схеме, которую организовали в обход поврежденного участка. Специалисты работают над восстановлением контактной сети.

Информацию о движении поездов пассажиры могут получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте компании, по круглосуточному телефону центра поддержки клиентов: 8-800-775-00-00.