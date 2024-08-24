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Движение по Крымскому мосту восстановили после перекрытия

Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили после временного перекрытия, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.

Движение было перекрыто в 21.33 мск.

Тех, кто находился на мосту или в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие и следовать инструкциям сотрудников транспортной безопасности.

Причины перекрытия не уточняются.

Также движение автомобилей временно перекрывали на Крымском мосту 22 августа.