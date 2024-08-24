Движение по Крымскому мосту восстановили после перекрытия
Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили после временного перекрытия, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.
Движение было перекрыто в 21.33 мск.
Тех, кто находился на мосту или в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие и следовать инструкциям сотрудников транспортной безопасности.
Причины перекрытия не уточняются.
Также движение автомобилей временно перекрывали на Крымском мосту 22 августа.