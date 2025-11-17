сегодня в 13:17

Движение перекрыли в Курсовом переулке из-за пожара в центре Москвы

В центре столицы произошло возгорание в строящемся здании. Из-за происшествия ограничено движение транспорта в Курсовом переулке, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы .

Проезд для автомобилей закрыт на участке от Соймоновского проезда до 2-го Обыденского переулка.

Возгорание произошло в понедельник по адресу: Соймоновский проезд, д. 3. На месте работают пожарные.

Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники к месту возгорания. Также они регулируют движение, чтобы перенаправить транспорт на соседние улицы.

Автолюбителям посоветовали пользоваться путями объезда.

