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Движение на Замоскворецкой линии Мосметро ввели в график после сбоя

На южном участке Замоскворецкой линии столичного метрополитена ввели в график движение поездов после сбоя, сообщает пресс-служба московского Дептранса .

Вечером 13 декабря на данном участке временно увеличивали интервалы движения поездов. Это было связано с проверкой инфраструктуры.

О том, что движение на южном участке Замоскворецкой линии вводится в график, стало известно в 19:40.

К 19:57 движение полностью было восстановлено. Его ввели в график.