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Движение на Замоскворецкой линии метро ввели в график после сбоя

На Замоскворецкой линии столичного метро ввели в график движение поездов после сбоя, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

Ранее на «зеленой» ветке не курсировали составы от станции «Орехово» до «Красногвардейской». В обратном направлении поезда шли с увеличенными интервалами.

Сбой произошел из-за человека на пути. Подробностей инцидента не сообщалось.

Ранее сбой в движении составов был на Калининской линии метрополитена. Причиной также было падение человека на пути.