Движение на улице Подольских Курсантов восстановили после ДТП
В понедельник на улице Подольских Курсантов в Москве произошло ДТП, из-за чего движение в направлении Липецкой улицы было перекрыто. Теперь его восстановили, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Авария произошла в районе д. 9Бс1. В ДТП пострадали несколько машин.
Помимо перекрытия движения в направлении Липецкой улицы, закрывалась одна из полос дороги в направлении ул. Дорожная.
Теперь движение на улице Подольских Курсантов полностью восстановлено.