Движение на проспекте Вернадского восстановили после ДТП
На проспекте Вернадского, где ранее произошло массовое ДТП, восстановили движение, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
В понедельник в районе дома 4к1с1 столкнулись несколько машин. Из-за этого возникла пробка, движение транспорта в центр было затруднено.
Сейчас движение восстановлено.
Днем из-за ДТП пробка также возникла на Рязанском проспекте, в районе дома 27. Движение там было затруднено на 1 км, затем его восстановили.
