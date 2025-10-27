Движение на проспекте Вернадского восстановили после ДТП

В понедельник в районе дома 4к1с1 столкнулись несколько машин. Из-за этого возникла пробка, движение транспорта в центр было затруднено.

Сейчас движение восстановлено.

Днем из-за ДТП пробка также возникла на Рязанском проспекте, в районе дома 27. Движение там было затруднено на 1 км, затем его восстановили.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.