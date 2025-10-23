Движение на мосту М-8 «Холмогоры» через реку Яузу ограничат до 2 ноября

В Мытищах на мосту через реку Яузу на федеральной трассе М-8 «Холмогоры» завершено устройство дорожного полотна и осталось провести работы по восстановлению пришовной зоны сооружения, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

В планах ФКУ завершить работы по направлении в Москву 26 октября, а в период с 27 октября по 2 ноября – восстановить пришовную зону моста в сторону Московской области.

В период проведения работ водителям следует быть особенно внимательными, соблюдать требования временных дорожных знаков, ограничивающих скоростной режим и указывающих направление объезда и учитывать, что на участке будет затруднено движение. Рекомендуем отдать предпочтение поездами Ярославского направления, так как в часы «пик» поездка на электропоезде позволит сэкономить время в пути.

ФКУ «Центравтомагистраль» просит водителей с пониманием отнестись к снижению пропускной способности на данном участке трассы и заранее планировать маршруты с учетом увеличения времени в пути.

