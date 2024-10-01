Движение машин через 2 ж/д переезда в Подмосковье ограничат в I декаде октября

Движение автомобилей через 2 железнодорожных переезда, расположенных в Подольске и в городском округе Истра будет ограничено в первой декаде октября в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

2 октября с 10:00 до 10:00 3 октября переезд на станции Силикатная в городе Подольск будет закрыт для движения автомобилей.

8 октября с 8:10 до 7:00 9 октября, а также в те же часы 10–11 октября переезд, расположенный около остановочного пункта Новопетровская, на пересечении с трассой А-108, будет закрыт. Объезд через переезд на пересечении с Савельевским шоссе, вблизи станции Румянцево.

Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на обеспечение безопасности движения на пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей, и планировать поездку заранее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.