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Движение электропоездов на отрезке от Царицына до Люблина Курского направления МЖД и МЦД-2 восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Электропоезда МЦД-2, двигающиеся по направлению к Нахабино, и поезда дальних маршрутов Курского направления в сторону Москвы едут с отклонением от графика. С опозданием курсируют и поезда, движущиеся в обратном направлении.

В пресс-службе Дептранса Москвы отметили, что на МЦД-2 через отрезок Царицыно-Перерва электрички курсируют со всеми остановками.

Сотрудники МЖД предпринимают усилия, чтобы восстановить график работы. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее движение на МЦД-2 в сторону Нахабино через участок Царицыно-Перерва прервалось из-за технических причин.