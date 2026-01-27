Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

сегодня в 03:29

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено после временного перекрытия, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

Мост перекрывали на 30 минут.

Ранее сообщалось, что власти рассматривают возможность введения новых ограничений на проезд по Крымскому мосту.

Как заявил начальник республиканского управления Госавтоинспекции Анатолий Борисенко, под ограничение могут попасть автомобили массой более 1,5 тонн. По словам чиновника, эта мера направлена на разгрузку путепровода и оптимизацию транспортного потока.

