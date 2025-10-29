сегодня в 11:54

Движение автомобилей временно ограничили на Новоарбатском мосту в Москве

Автомобильное движение временно ограничили в среду днем на Новоарбатском мосту в сторону центра Москвы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Из-за ограничений водители также не смогут проехать по внешней стороне Садового кольца перед проспектом Мира.

Ведомство призывает водителей быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.

Ранее временно перекрыли дорожное движение еще на двух участках Садового кольца в Москве.

