Движение автомобилей временно ограничили на Новоарбатском мосту в Москве
Фото - © Медиасток.рф
Автомобильное движение временно ограничили в среду днем на Новоарбатском мосту в сторону центра Москвы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Из-за ограничений водители также не смогут проехать по внешней стороне Садового кольца перед проспектом Мира.
Ведомство призывает водителей быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.
Ранее временно перекрыли дорожное движение еще на двух участках Садового кольца в Москве.
