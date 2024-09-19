Движение авто на 3 ж/д переездах Подмосковья ограничат в конце сентября

Движение автомобилей на трех железнодорожных переездах в Орехово-Зуеве и Сергиевом Посаде в конце сентября — начале октября будет ограничено в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Так, 23-24 и 30 сентября — 1 октября с 5:00 до 5:00 следующего дня будет закрыт для движения переезд рядом с остановочным пунктом 95 км в деревне Беливо.

26 сентября с 5:00 на сутки закрывается переезд вблизи города Куровское. Объезд возможен по Шатурскому шоссе. 25 и 27 сентября с 9:05 до 16:05 закрывается проезд через переезд на станции Сергиев Посад, на пересечении с ул. Рыбная. Объезд через переезд на ул. Вифанская, а также по Московскому шоссе и Западному объезду Сергиева Посада.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на обеспечение безопасности движения на пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей, и планировать поездку заранее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.