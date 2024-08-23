Дорожные знаки восстановили и отремонтировали на 16 дорогах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» выявили в ходе обследования выцветшие, поврежденные или отсутствующие дорожные знаки в 13 городских округах и отремонтировали их, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Работы провели на 16 региональных дорогах. В черте городов знаки отремонтировали на улицах Горького, Гагарина и Амет-хан Султана в Жуковском, ул. Коммунальной в Королеве, ул. Лейтенанта Бойко в Лобне, ул. Нагорной в Лосино-Петровском, ул. Толмачева в Ивантеевке, ул. 1-й Московской в Серпухове, ул. Коммуны Герольд в Домодедове, ул. Советской в Талдоме, ул. Ново-Солдатской в Волоколамске. В малых населенных пунктами знаки восстановили на ул. Мира в д. Головачево г. о. Луховицы, ул. Шоссейной в д. Венюково в г. о. Чехове, ул. Фурманова в р. п. Томилино г. о. Люберцы и на Егорьевском шоссе в д. Шмеленки Раменского округа.

Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии. Специалисты «Мосавтодора» оперативно принимают меры по ремонту и замене деформированных знаков.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты особое внимание уделяют элементам безопасности дорожного движения: освещению, ограждениям, знакам и светофорам и светофоров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.