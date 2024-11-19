Дорожные знаки отремонтировали на 12 дорогах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» восстановили отсутствующие и поврежденные дорожные знаки на 12 региональных дорогах в 10 населенных пунктах Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно», — добавили в ведомстве.

Ремонт знаков провели в черте городов: ул. Пионерской в Зарайске, ул. Лесной в Лыткарине, ул. Энергетической в Жуковском, улицах Межевой и 1-й Московской в Серпухове, ул. Грузовой в Пущине, а также улицах Первомайской и Кирова в Лосино-Петровском.

В нормативное состояние также привели знаки на дорогах в малых населенных пунктах: на ул. Зеленый Шум в деревне Веледниково Истры, ул. Советской в рабочем поселке Нахабино Красногорска, на Дмитровском шоссе в деревне Ларево округа Мытищи и 1-м км Егорьевского шоссе в рабочем поселке Томилино Люберец.

Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно.

Работы по поддержанию порядка на региональных дорогах идут регулярно в рамках содержания — дороги обследуются и проводятся необходимые работы по ремонту элементов дорожной инфраструктуры.

Специалисты «Мосавтодора» особое внимание уделяют элементам, влияющим на безопасность дорожного движения: светофорам, ограждениям, искусственным неровностям, светофорам и линиям освещения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.