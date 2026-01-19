Дорожные службы Подмосковья подготовили подъезды к храмам и купелям к Крещению

Дорожные службы Московской области подготовили 70 подъездных путей к храмам и местам крещенских купаний в 36 округах перед праздником Крещения Господня, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В преддверии православного праздника Крещения Господня дорожные службы Подмосковья провели подготовку 70 подъездных путей к церквям, храмам и оборудованным местам для купаний. Работы охватили 36 округов, в них приняли участие 311 дорожных рабочих и более 220 единиц спецтехники.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что было очищено и обработано противогололедными материалами свыше 150 км региональных дорог. Также привели в порядок пешеходные дорожки протяженностью 59 км, 169 посадочных площадок и остановок общественного транспорта рядом с храмами и местами купаний.

В Шатуре подготовили шесть подъездных дорог и прилегающую инфраструктуру к купелям у Спасо-Преображенского храма, храма Святой Троицы и храма Великомученика Дмитрия Солунского. В Можайском округе обеспечили доступ к Сивковскому и Павлищевскому прудам, купелям при источниках Святого Ферапонта и Успенского Колоцкого монастыря, а также к Ново-Никольскому собору. В Сергиево-Посадском округе подготовили подъезды к источнику Гремячий ключ, церкви Преображения Господня, купелям на реке Курге и Макаркином пруду.

В городском округе Коломна обеспечили проезд к купелям у часовни Николая Чудотворца, Казанского храма, Никольского храма и к купели на открытом водоеме в селе Сенницы-2.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.