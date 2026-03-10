Дорожные службы Богородского округа начали ямочный ремонт

сегодня в 17:56

Ямочный ремонт муниципальных дорог начался в Богородском округе с установлением благоприятной погоды. Специалисты обследуют покрытие и оперативно устраняют выявленные дефекты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы ведутся на всей территории округа. Дорожные службы регулярно инспектируют проезжую часть, уделяя особое внимание наиболее проблемным участкам, в том числе тем, на которые указывают жители.

Профильный заместитель главы округа Юлия Трифонова отметила, что ремонт муниципальных дорог проводят в течение нескольких дней после обследования и выявления ям. С начала таяния снега специалисты устранили около 175 выбоин.

Ямочный ремонт считается одним из самых быстрых способов восстановления покрытия. Рабочие учитывают погодные условия и применяют материалы, подходящие для межсезонья. В частности, используется литой асфальт, который благодаря текучести и пластичности заполняет выбоины.

Полноценный ремонт дорог по утвержденному на этот год плану начнется при наступлении устойчивых благоприятных погодных условий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.