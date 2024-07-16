Дорожное покрытие отремонтируют в 12 дворах Реутова за неделю

С 15 по 21 июля в городском округе Реутов запланировали ямочный ремонт по ряду адресов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, ремонтные работы будут проводиться во дворах по следующим адресам: ул. Лесная, дом № 11 к. 1; ул. Некрасова, дома № 17, 19; ул. Гагарина, дом № 34; Садовый проезд, дом № 5; ул. Дзержинского, дом № 5 к.2; ул. Победы, дом № 15 к.1; ул. Южная, дом № 2; Юбилейный проспект, дом № 10; Юбилейный проспект, дом № 41; Носовихинское шоссе, дома № 7, 9.

«Это плановые работы, мы чиним дорожное полотно там, где наблюдается высокий износ. В определении мест для проведения ремонта асфальтового покрытия большую роль играет активная позиция наших жителей. За прошлую неделю мы получили 20 обращений по этому вопросу. Каждое было рассмотрено и принято в работу», — отметил в своем Telegram-канале глава городского округа Реутов Филипп Науменко.

Также он рассказал, что в округе сформировали дополнительную бригаду на базе МБУ, а также закупили необходимое оборудование. Данные действия призваны увеличить и готовы темп устранения нарушений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.