Дорожники восстановили освещение на дорогах в 10 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора отремонтировали линии наружного освещения на региональных дорогах в десяти округах Московской области. Работы провели в рамках зимнего содержания дорожной сети, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Линии освещения восстановили на пяти дорогах в черте городов: на Первомайской улице в Ивантеевке, проспекте Мира во Фрязине, Набережной улице в Солнечногорске, Московском шоссе в Серпухове и улице Антипова в Егорьевске.

В малых населенных пунктах работы выполнили на 6-м км Пятницкого шоссе в поселке городского типа Отрадное горокруга Красногорск, на улице Объездная дорога в поселке Сосновый Бор горокруга Подольск, а также в деревнях Бакланово горокруга Клин, Костомарово муниципального округа Чехов и Тарбушево горокруга Коломна.

В ведомстве отметили, что в рамках зимнего содержания дорожники еженедельно обследуют региональную сеть. Специалисты проверяют и приводят в нормативное состояние элементы инфраструктуры, влияющие на безопасность движения: освещение, светофоры, дорожные знаки и искусственные неровности.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.