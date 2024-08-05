Дорожники приступили к ремонту улицы у Зарайского Кремля

В Зарайске специалисты приступили к ремонту улицы Первомайской — одной из центральных улиц города, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» это завершающий участок программы ремонта в округе.

«Дорожники заменят порядка 1,4 км покрытия, а также нанесут разметку на улице Первомайской. После ремонта жителям и гостям города станет комфортнее добираться до одной из главных достопримечательностей — Зарайского Кремля, а также до автовокзала, образовательных и медицинских учреждений, парков имени Кирова и Леонова», — рассказали в ведомстве.

По дороге ежедневно ездят порядка 9 тыс. автомобилистов, поэтому ремонт проведут с использованием смеси А16Вн, которая обеспечит высокий уровень износоустойчивости и продлит межремонтные сроки.

Также с использованием данной асфальтобетонной смеси в Зарайске заменили покрытие на 3 участках региональных дорог. Дороги обеспечивают проезд порядка 14 тыс. автомобилистов к жилым домам, а также связывают малые населенные пункты с Зарайском и Луховицами.

Специалисты «Мосавтодора» завершили ремонт на участке длиной почти 5 км от деревни Мендюкино до села Протекино. Также отремонтировали две дороги, которые выбрали жители на портале «Добродел»: участок длиной порядка 8,5 км между деревнями Алтухово и Старо-Подгороднее и порядка 0,4 км на улице Полевой до пересечения с ул. Гагаринской в деревне Летуново.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.