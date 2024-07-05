Дорожники Подмосковья построили 12 новых тротуаров в регионе

В Московской области завершили строительство 12 новых тротуаров вдоль региональных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«Дорожники построили 12 тротуаров общей протяженностью 7,5 км в Дзержинском, Истре, Красногорске, Наро-Фоминске, Щелкове и Талдоме, а также в Дмитровском, Одинцовском и Раменском округах. Тротуары обустраивают с пониженным бордюрным камнем, съездами и тактильной плиткой для комфорта маломобильных граждан», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Для безопасного передвижения пешеходов новые тротуары появились, например, вдоль Можайского шоссе в деревне Малые Вяземы Одинцовского округа, на участке от остановки «Ревякино» до остановки «Волдынское» в Дмитровском округе, в поселке Северный г. о. Истра, на участке Волоколамского шоссе вблизи остановки «ДРСУ-4» в Красногорске и в деревне Плесенское Наро-Фоминского округа.

«Специалисты продолжают работы по строительству более 30 км новых тротуаров в 16 округах. В рамках работ дорожные службы обустраивают корыто, песчаное и щебеночное основания, бордюрный камень и проводят укладку асфальтобетонного покрытия», — добавил Алексей Гержик.

Всего до конца года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется построить более 65 км новых тротуаров на территории Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.