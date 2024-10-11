Дорожники Подмосковья отремонтировали знаки на 13 дорогах

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали и восстановили выцветшие, поврежденные и отсутствующие дорожные знаки на 13 региональных дорогах в 11 городских округах, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Знаки отремонтировали на ул. Клубной в г. Жуковском, ул. Советской в г. Железнодорожном, ул. Фрунзе в г. Павловском Посаде, ул. Ленина в г. Лобне, ул. Первомайской в г. Лосино-Петровском, ул. Городищенской в г. Ступине, ул. Вокзальной в г. Яхроме, ул. Высоковольтной в г. Дмитрове, ул. Звездной в г. Серпухове, ул. имени А. И. Калинина в с. Липицы г. о. Серпухова, ул. Центральной в д. Жостово г. о. Мытищи, ул. Ленинградской в р. п. Нахабине г. о. Красногорска.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно, особое внимание уделяют элементам влияющим на безопасность дорожного движения, и при необходимости проводят их ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.