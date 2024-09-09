Дорожники Подмосковья отремонтировали порядка 150 ям за выходные

сегодня в 17:44

За выходные дорожники Московской области ликвидировали более 150 дефектов покрытия, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

На региональных дорогах ликвидировали около 40 ям. На муниципальных дорогах отремонтировали около 120 ям — в Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском округах, а также в Домодедове, Королеве, Подольске и Химках.

Ямочный ремонт на дорогах Московской области в рамках летнего содержания продолжается — дефекты покрытия ликвидируют с применением горячей асфальтобетонной смеси.

Дорожные службы регулярно обследуют дороги и, в случае выявления ненормативного состояния, проводят ямочный ремонт покрытия. После «оцифровки» ям проводят работы по их ликвидации — весь процесс с геометками, а также фотоотчетом фиксируется в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.