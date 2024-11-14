Дорожники Подмосковья отремонтировали остановки на 8 региональных дорогах

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали остановочные павильоны на 8 региональных дорогах. Обследование элементов дорожной инфраструктуры проводится регулярно, чтобы поддерживать их в нормативном состоянии, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Дорожники провели ремонт остановок, расположенных в городах: на проспекте Победы в Ступине, ул. Первомайской в Лосино-Петровском, Пролетарском проспекте в Щелкове, Красногвардейском бульваре в Подольске и на Октябрьском проспекте в Люберцах.

Также ремонтные работы провели в малых населенных пунктах: на Пироговском шоссе в деревне Высоково г. о. Мытищи, на 48-м км Каширского шоссе и на дороге в деревне Новленского г. о. Домодедово.

В ведомстве отметили, что дорожные специалисты особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, остановочным пунктам, состоянию дорожных знаков и светофоров, линий освещения и искусственных неровностей — тех элементов, которые напрямую влияют на безопасность дорожного движения. Все работы контролируются с помощью автоматизированной системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.