Дорожники Подмосковья отремонтировали остановки на 8 дорогах региона

После обследования были выявлены поломанные остановки, которые были оперативно восстановлены для повышения комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта. Остановочные павильоны отремонтировали на ул. Космонавтов в г. Раменское, ул. Гагарина в г. Жуковский, ул. Железнодорожной в д. Пирогово г. о. Мытищи, Таракановском шоссе в д. Толстяково г. о. Солнечногорска, на ул. Октябрьской Революции в г. Коломне, ул. Гагарина в г. Орехово-Зуеве, Московском шоссе в г. Серпухове и на дороге в СНТ Желябино г. о. Красногорска.

В ведомстве отметили, обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты особое внимание уделяют дорожной инфраструктуре: остановочным пунктам и павильонам, знакам, ограждениям, искусственным неровностям, линиям освещения и светофорам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.