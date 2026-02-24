Дорожники отремонтировали знаки в десяти округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора восстановили и отремонтировали поврежденные и выцветшие дорожные знаки на региональных трассах в десяти округах Московской области. Работы провели в рамках зимнего содержания дорог, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Знаки привели в порядок на улицах Ленина в Лобне, Дзержинского в Ивантеевке, Коншиных в Серпухове, Академика Доллежаля в Подольске, Кустарной в Талдоме и на Староситненском шоссе в Ступине.

Кроме того, работы выполнили в малых населенных пунктах. Знаки восстановили на Пироговском шоссе в деревне Высоково горокруга Мытищи, на улице Панфилова в поселке городского типа Нахабино горокруга Красногорск, а также в деревне Падиково муниципального округа Истра и в деревне Федорцово Сергиево-Посадского горокруга.

В ведомстве подчеркнули, что в зимний период специалисты Мосавтодора регулярно обследуют региональные дороги и устраняют выявленные повреждения. Особое внимание уделяется состоянию дорожных знаков, светофоров, ограждений, искусственных неровностей и остановок общественного транспорта.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.